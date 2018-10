Д-р Хелмут Марко от Ред Бул все още разполага с едно свободно място в Торо Росо, но то със сигурност няма да бъде запълнено от напускащия Макларън Стофъл Вандоорн. 26 годишният белгиец засега няма ангажимент за сезон 2019, като единствената прокрадваща се възможност бе Заубер.

Ред Бул няма да вземат Вандоорн, защото не смятат, че той е достатъчно талантлив, за да успее във Формула 1. Това е сурова оценка за пилота, който имаше стабилни успехи в по-ниските категории, преди да постъпи в Макларън.

"Няма да вземем Стофъл" каза Марко пред белгийско радио. "Смятам, че не е достатъчно бърз за Ф1".

От своя страна Тото Волф от Мерцедес беше по-ласкав за белгиеца. "Винаги съм харесвал Стофъл – брилянтен пилот в по-малките категории".

"Трябва да се опитаме да разберем защо не му потръгна във Ф1. Възможно е все пак да има някакви новини скоро за него".

