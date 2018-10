Seb and Kimi reveal the new @MissionWinnow logo! PMI’s commitment to driving a better future by constant improvement. @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/ReNAeVGWQU

Ферари представиха днес променения дизайн на болидите си във Формула 1. Той е свързан с новата инициатива на основния спонсор Philip Morris International, с който отборът удължи партньорството си до 2021 г. Отстрани на болида, над двигателя и на задното крило на болида е добавено логото на проекта на компанията "Mission Winnow", който е посветен на науката, технологиите и иновациите.

След като Формула 1 забрани рекламите на цигари през 2007 г., Philip Morris не бе поставял логата на нито един от брандовете си върху болидите от години. Сега компанията се опитва да излезе от тютюневия си произход и да развива технологии за бездимни цигари.

How the @ScuderiaFerrari will look now #winnow #skyf1 - as launched this morning in Suzuka - Phillip Morris initiative #missionwinnow pic.twitter.com/qUb8sV7g1F