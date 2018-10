Валтери Ботас призна, че очаква да има още отборни заповеди от Мерцедес, докато Хамилтън не спечели със сигурност шампионата при пилотите. Финландецът беше накаран от тима да отстъпи първото място на съотборника си в Русия миналия уикенд. Цялата ситуация остави горчив вкус за публиката, тъй като Валтери е особено силен на пистата в Сочи и се представяше отлично през целия уикенд, докато победата не му беше отнета. Люис така или иначе водеше с 43 точки и нямаше отчаяна нужда от това презастраховане.

След състезанието Хамилтън и шефът на отбора Тото Волф се извиниха на Ботас. Въпреки създалото се напрежение и противоречивата необходимост от взетото решение, финландският пилот очаква заповедите да продължат.

"Определено може да се случи пак. Да, казаха ми го, а аз го очаквах. Ще подкрепям Люис. Така стоят нещата и аз просто трябва да го приема, заради начина, по който се нареди всичко по-рано през сезона. Повече не мога да се боря за шампионата".

"Аз съм отборен играч и съм готов да помогна. Това е, което правя, и когато дойде време, и ми позволят да спечеля, аз ще спечеля. Това не означава, че не съм състезател и че не искам да победя. Победата е всичко, но подходящото време ще дойде по-нататък".

Move over, let Hamilton through...



Valtteri Bottas says he is expecting more team orders from Mercedes at the Japanese Grand Prix.



https://t.co/7G6ICjYkTA#JapaneseGP pic.twitter.com/h1HwKOTwQt