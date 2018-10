Люис Хамилтън с Мерцедес оглави първата свободна тренировка преди Гран при на Япония, като беше по-бърз с почти половин секунда от своя съотборник Валтери Ботас, който остана втори. Британецът започва уикенда с 50 точки преднина във временното класиране пред преследвача Себастиан Фетел, който от своя страна не е печелил състезание от Белгия насам.

Хамилтън постави време от 1:28.691 с гумите софт, които са средни по твърдост от избраните за това състезание от доставчика Пирели. Трети след дуото на Мерцедес се нареди Даниел Рикардо с Ред Бул. Ферари останаха четвърти и пети, като Кими Райконен беше по-бързия от двамата. Пилотите на Скудерия записаха най-бързите си обиколки с гумите супер софт, но въпреки това бяха със секунда по-бавни от Люис. Шести остана Макс Верстапен.

Естебан Окон с Рейсинг Пойнт беше най-бърз от останалите, като неяснотата около неговото бъдеще не му попречи да бъде фокусиран и да заеме седма позиция. Осми се нареди неговият сънародник Ромен Грожан с Хаас. Силното представяне на Заубер продължава, като Шарл Леклер се нареди девети, а Маркус Ериксон – 11-ти.

Десети беше Пиер Гасли с Торо Росо, но неговата сесия не премина гладко. Французинът блокира Хамилтън на последния шикан, което принуди Люис да удари спирачки и да завие по резервния път, за да избегне катастрофа. Гасли получи второ предупреждение за сезона и ще бъде наказан, ако допусне още един подобен инцидент.

That was a close one #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nmkONVTNjk

Опасенията на Рено и Макларън, че няма да могат да започнат уикенда, се разсеяха, след като през нощта моторното масло все пак пристигна. Карлос Сайнц беше 12-и, пред Серхио Перес с Рейсинг Пойнт Форс Индия и Кевин Магнусен с Хаас. Фернандо Алонсо остана едва 18-ти, като направи нетипична грешка, като излезе с половината болид в тревата на първи завой, завъртя се, но все пак не удари бариерите. Последен остана Ландо Норис с Макларън, който замества Стофъл Вандоорн.

Fernando in the gravel

A near miss for Lewis



FP1 was... eventful #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/QHJ6ExQWOS