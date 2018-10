След като беше най-бърз сутринта, Люис Хамилтън доминираше и във втората свободна тренировка на пистата "Сузука" в Япония. Пилотът на Мерцедес записа най-бърза обиколка от 1:28.217 още в началото на сесията, а времето му остана неподобрено. Темпото на немския тим беше толкова добро със средно меките смеси - софт, избрани от Пирели за уикенда, че единствено Валтери Ботас подобри представянето си със супер софт и остана втори.

Себастиан Фетел успя леко да скъси изоставането си от лидера и се класира трети. Макс Верстапен с Ред Бул също подобри представянето си от сутринта и даде четвърто време, въпреки че се оплакваше от болида си с думите "държи се като кола за рали". Пети остана Кими Райконен, а Даниел Рикардо беше най-бавен от водачите и остана шести.

Естебан Окон с Рейсинг Пойнт Форс Индия и Ромен Грожан с Хаас повториха класирането си от сутринта, оставайки съответно седми и осми. Маркус Ериксон успя да се представи по-добре от съотборника си Шарл Леклер като даде девето време, докато бъдещият пилот на Ферари остана 15-и. Той имаше трудна сесия, с няколко завъртания.

Топ 10 затвори Брендън Хартли с Торо Росо, който се възползва от ъпгрейднатия двигател на Хонда. Съотборникът му Пиер Гасли излезе на пистата чак към края на сесията заради проблем с горивната клетка. Най-бавни отново останаха Макларън и Уилямс, които окупираха дъното на таблицата.

