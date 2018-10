Люис Хамилтън продължи да бъде най-бърз и в последната свободна тренировка преди Гран при на Япония, но този път Себастиан Фетел го доближи на една десета и остана втори. Третата сесия беше повлияна от кратък дъжд, който се изсипа веднага след началото и принуди пилотите да чакат в гаража през повечето време.

Истинските бързи обиколки бяха записани едва в последните петнайсетина минути, когато пистата "Сузука" беше достатъчно суха, за да излязат всички с гуми супер софт. Двете Ферари-та окупираха върха, но Хамилтън все пак ги изпревари. Интересно е да се отбележи, че предимството на Люис беше изцяло в първия сектор, а в останалите два изоставаше от Себастиан. Кими Райконен остана трети, а Валтери Ботас едва пети.

Четвърто време даде Макс Верстапен, който се възползва от големия коз на Ред Бул – високата скорост и стабилност в завоите. Неговият болид минаваше през шиканите сякаш никога не е валяло. Съотборникът му Даниел Рикардо, обаче, отново беше най-бавен от лидерите и остана шести.

A blustery start for the Bulls FP3 finishes with Max in P4 setting a time of 1:30.304 and Daniel's P6 posting a 1:30.474 #JapaneseGP pic.twitter.com/SIbOaN4H8g