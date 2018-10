Люис Хамилтън и Валтери Ботас класираха Мерцедес на първия ред за състезанието в Япония след драматична квалификация, в която Ферари претърпяха тежък провал. Заради хаотичните условия на ветровитата и мокра "Сузука" Скудерия сбърка и си направи стратегическо харакири в последната част, което остави Себастиан Фетел едва девети, а съотборникът му Кими Райконен се класира четвърти. Макс Верстапен се нареди трети, а Даниел Рикардо отпадна рано заради проблем с двигателя.

BREAKING: Hamilton storms to his second Suzuka pole! Championship rival Vettel will start from NINTH #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/PmpKirLY2R — Formula 1 (@F1) 6 октомври 2018 г.

Квалификацията започна без никакво бавене от страна на отборите, тъй като условията на трасето изглеждаха колебливи, а по-рано валя дъжд, който попречи на третата свободна тренировка. Ферари първи оглавиха времената, но Хамилтън подобри постижението на Фетел. За разлика от сутринта, когато Люис беше по-добър само в сектор 1, сега той намери по-високо темпо и в сектор 3. Напрежението за Себастиан си каза думата и той направи едно завъртане в чакъла, което се размина без последствия. Веднага след това катастрофа на Маркус Ериксон със Заубер предизвика червен флаг и временно спиране на квалификацията 10 минути преди изтичане на времето.

След подновяването най-активни бяха пилотите в дъното. Ланс Строл с Уилямс поднесе изненада, като успя да изпревари Нико Хюлкенберг с Рено за 15-то място. Освен немеца, под чертата остана съотборникът на Строл Сергей Сироткин, двата Макларъна и отпадналия с катастрофа Ериксон.

The chequered flag waves on Q1 with Fernando finishing P18, Stoffel P19. #JapaneseGP pic.twitter.com/JIn8d6sAWO — McLaren (@McLarenF1) 6 октомври 2018 г.

Втората фаза на квалификацията поднесе още изненади. Мерцедес излязоха на пистата с гумите софт и се оказаха по-бързи от Ферари, които продължиха с по-меките супер софт. Валтери Ботас учудващо даде по-бързо време от Люис Хамилтън и пръв слезе под минута и 28 секунди.

Проблеми имаше Даниел Рикардо, който получи внезапна загуба на мощност още преди да е успял да запише време. Австралиецът се прибра в гаража, където механиците започнаха интензивна работа по неговия Ред Бул. След като установи, че няма да може да се върне, Дани изскочи от болида и изпусна нервите си със силен крясък – емоция, която не сме свикнали да виждаме от него.

Минути преди края на втората фаза към силния вятър се прибави и слаб дъжд на част от трасето. Шарл Леклер демонстрира умения, след като при преминаване върху бордюр се завъртя, но не напусна трасето и продължи напред. След като никой не успя да подобри времето си, под чертата останаха Леклер, Магнусен с Хаас, Сайнц с Рено, Строл с Уилямс и Рикардо с Ред Бул.

В последната фаза Ферари излязоха с интермедия, докато Мерцедес поставиха суперсофт. "Мисля, че е сухо за тези гуми" каза Фетел по радиото. Веднага след това червените болиди се прибраха за смяна. Те загубиха ценно време, тъй като условията започнаха да се влошават, а през това време Хамилтън и Ботас окупираха върха. Верстапен дори каза по радиото, че ще остане на пистата, за да не пропусне възможността да подобри обиколката си.

Грешката на Ферари допълнително увеличи напрежението върху Фетел и той за пореден път изпусна колата и излезе от пистата, което провали първия му опит и го остави девети. Минути преди финала пистата бе достатъчно мокра, за да няма условия за подобрение. Последната минута беше много тъжна за Себастиан, които караше бавно и продължи да напуска трасето.

Торо Росо се представиха впечатляващо с новия двигател на Хонда като Хартли и Гасли се класираха съответно шести и седми. Най-добър в средата все пак беше Ромен Грожан с Хаас, а Фетел ще старитра девети, обграден в клещите на Окон и Перес с Форс Индия.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯТА В ЯПОНИЯ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК