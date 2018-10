Звездата на Мерцедес Люис Хамилтън спечели с лекота Гран При на Япония и вече докосва петата световна титла в кариерата си. Британецът вече има аванс от 67 точки пред втория Себастиан Фетел от Ферари и може да спечели шампионата още в следващия старт в САЩ, три кръга преди края на сезон 2018. Втори финишира съотборникът му Валтери Ботас, а трети на почетната стълбичка се качи Макс Верстапен от Ред Бул.

A crucial moment in the grand prix, and the title race...



Lap 8: Seb Max#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/pTrYZ4z2uK — Formula 1 (@F1) October 7, 2018

Другият пилот на австрийския тим – Даниел Рикардо, остана четвърти, а пети финишира Кими Райконен. След трагичната квалификация вчера за Скудерия и поредната груба грешка на Себастиан Фетел германецът имаше изключително тежко състезание. Той стартира осми, а след това му се наложи от последна позиция да си проправя път към зоната на точките и стигна финала едва шести.

HAM: "The whole weekend has been incredible... This track is the best in the world - every second is just great fun" #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/FpYwMz2RuI — Formula 1 (@F1) October 7, 2018

Отборът на Мерцедес доминира в съботната квалификация и заслужено окупира първа стартова редица. Полпозишънът отново бе за лидера в шампионата Люис Хамилтън, а гърба му както обикновено на старта пази съотборникът му Валтери Ботас. Задачата на Люис в надпреварата на легендарната писта "Сузука" бе улеснена значително от отбора на Ферари, които са единствените конкуренти на Мерцедес за титлите при пилотите и конструкторите.

Шансовете на Скудерия намаляват драстично с всеки уикенд, а днес пилотите им Себастиан Фетел и Кими Райконен дори нямаха възможност да стартират плътно зад Люис и Ботас. След тотално обърканата стратегия в заключителната част на квалификацията Кими потегли от четвърта позиция, а Себастиан бе осми, и то след като спечели една позиция заради наказанието на Себастиан Окон от Форс Индия.

На старта двамата пилоти на Мерцедес не позволиха на третия – Макс Верстапен от Ред Бул, да ги атакува и така Хамилтън поведе спокойно колоната, следван от съотборника си Ботас. Зад гърба на лидерите Фетел е под пара и от осма позиция до втората обиколка вече е четвърти.

Себастиан взе две позиции още на спирането за първи завой. Секунди по-късно четирикратният световен шампион не се забави и предприе атака срещу добре отбраняващия се Ромен Грожан. Пилотът на Хаас обаче нямаше шанс срещу германеца и така той спечели петата позиция.







LIGHTS OUT IN JAPAN!



Vettel leaps up to P6 already #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/NIh9aCk9Z8 — Formula 1 (@F1) October 7, 2018

В началото на втората обиколка в първия шикан Верстапен допусна грешка и бе атакуван от четвъртия Райконен. Макс както обикновено се защити агресивно и стигна до удар с Кими. От инцидента се възползва Фетел, който изпревари финландския си съотборник във Ферари и вече е четвърти зад гърба на Макс.

Болидът на Райконен пострада от контакта с този на Верстапен, но засега не се налага минаване през бокса. Съдиите на ФИА веднага започнаха разследване на инцидента между финландския ветеран и младия холандец. В 3-ата обиколка Макс получи наказание от пет секунди при минаване през бокса.

В 10-ата обиколка Фетел атакува за третата позиция агресивно Верстапен от вътрешната страна на завоя. Макс не отстъпи и се стигна до нов удар с участието на пилота на Ред Бул и болид на Ферари.

Макс отново се отърва невредим, а Себастиан се завъртя и се върна в колоната на последна позиция. С тази необмислена и ненужна атака, понеже Верстапен така или иначе имаше да изтърпява петсекундно наказание в бокса, германецът унищожи прекрасното начало на състезанието си в Япония. След като от осма позиция беше на няколко обиколки от третото място и възможност дори да доближи лидерите от Мерцедес.

LAP 8/53



VERSTAPPEN AND VETTEL COLLIDE



Vettel went for a lunge at Spoon, but there was no room - he drops to P19 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/hYNMSvrC3R — Formula 1 (@F1) October 7, 2018

В 23-тата обиколка след първите влизания в бокса за Райконен и Верстапен холандецът успя да се върне на пистата с по-късен стоп пред финландеца. Така, въпреки наказанието заради удара на Кими от пет секунди, Макс не загуби позиция спрямо пилота на Ферари.

LAP 18/53



Raikkonen is the first of the leaders to make a change



The Ferrari man opts for the medium compound #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/8j9bgDt2Xk — Formula 1 (@F1) October 7, 2018

В 24-ата обиколка първи от лидерите в бокса влезе Валтери Ботас от втора позиция. Финландският пилот на Мерцедес се върна на трасето без никакви проблеми отново на второто място.

В следващата, 25-ата обиколка за нови гуми влезе и водачът на колоната Хамилтън, който без проблеми смени сликовете си и се върна на първото място с пет секунди пред Валтери. Зад втория пилот на Мерцедес на трета позиция се намира Верстапен с изоставане от десет секунди. Четвърти е съотборникът му Даниел Рикардо, а пети е Райконен.

В 27-ата обиколка в бокса влезе и Себастиан Фетел. Германецът си беше проправил път до средата на колоната, но след смяната на гуми отново се свлече до 16-а позиция.

До 35-ата обиколка, само след осем тура, Фетел успя да спечели десет позиции и отново се върна в зоната на точките на шесто място. Германецът отново се върна зад съотборника си Райконен, но изостава от петото място с 40 секунди и по всичко изглежда, че ще завърши днешното състезание зад Кими.

HAM: "I love you guys! I love driving this car! I love this track!"



We're guessing he loves the 67-point lead in the championship too #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/i0KncM4tdS — Formula 1 (@F1) October 7, 2018

До финала на надпреварата за Гран При на Япония подреждането в челото се запази. Комфортната преднина на Хамилтън се запази и британецът спечели една от най-лесните победи в кариерата си. Битката за второто място между Ботас и Верстапен продължи в последните десет обиколки до самия край.

Валтери все пак удържа атаката на Макс и финишира втори, а холандският пилот на Ред Бул се качи на третото стъпало от почетната стълбичка. Съотборникът му Даниел Рикардо остана четвърти, а топ пет допълни Кими Райконен от Ферари. След удара в началото с Верстапен лидерът на Ферари Себастиан Фетел трябваше да си проправя път напред от последна позиция и финишира шести.

