Люис Хамилтън спечели за пети път на "Сузука" и е на път да завоюва и петата си шампионска титла във Формула 1, след като преднината му пред Себастиан Фетел нарасна на 67 точки. Това е четвъртата поредна победа за британеца след лятната пауза, докато опонентът му от Ферари успя да запише само една.

Състезанието в Япония премина без никакви проблеми за лидера от старта до финала. Хамилтън беше изключително щастлив от победата и не пропусна да похвали отбора и пистата.

"Целият уикенд беше невероятен" каза Хамилтън след края на състезанието. "Това е най-добрата писта на света! Не знам защо не правят вече такива писти. Всяка секунда от надпреварата беше много забавна".

"Хората във фабриката работят много здраво, за да построят този звяр. Изключително съм признателен, че ми се предоставя такъв шанс да правя това, което мога".

Ако в следващото състезание в САЩ Хамилтън спечели отново, а Фетел не е втори, тогава Люис ще може да се поздрави с титлата предсрочно.

"Честно казано, гледам да се съсредоточа върху всяка отделна стъпка. Всяка седмица има различно състезание, не си сигурен как ще се представиш и какво може да се случи. Пистата в Остин е страхотна и нямам търпение да отидем там".

HAM: "The whole weekend has been incredible... This track is the best in the world - every second is just great fun" #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/FpYwMz2RuI