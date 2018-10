Валтери Ботас изглежда е намерил добър подход да се справи с приемането на факта, че тази година играе съпорт на Люис Хамилтън. Финландецът заяви, че планът за състезанието в Япония е бил да завърши втори и той го е изпълнил. Пилотът на Мерцедес направи добър старт, не позволи на Верстапен да го изпревари, след което ескортираше съотборника си до финала на безопасно разстояние. Ботас дори беше извикан за смяна на гуми пръв, така че да бъде достатъчно назад, за да може Хамилтън безпроблемно да излезе пред него и да не се стига до неловки ситуации.

"Знаех какво трябва да направя и си изпълних плана" сподели Ботас. "Към края на втория стинт имах блистеринг, което ми създаде известни трудности, но така или иначе задачата ми беше да стигна до финала на втора позиция".

По време на състезанието Хамилтън се оплакваше от известни проблеми с двигателя, но Ботас заяви, че той не е имал такива грижи.

"Не съм имал проблеми с двигателя. Гледахме да го пазим, защото така или иначе темпото беше много добро."

BOT: "I had some blistering on the rear left, which made the race more difficult" #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/XWWKhWKC8W