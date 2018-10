Макс Верстапен стартира и завърши трети в Гран при на Япония, въпреки че имаше по един инцидент и с двете коли на Ферари. При първата ситуация холандецът блокира гуми при подхода към последния шикан, мина през тревата и се върна на пистата, избутвайки Райконен. Кими излезе извън трасето и така загуби позиция от своя съотборник Себастиан Фетел. Стюардите прецениха, че Верстапен е виновен и му отсъдиха пет секундно наказание, което той изтърпя при единствената смяна на гуми.

"Напълно съм несъгласен с наказанието. Напълно нелепо беше" каза Макс. "Блокирах гумите и излязох от пистата. Можех да съкратя дистанцията, но вместо това дадох всичко от себе си да се върна обратно. Той избра да мине от външната страна, а можеше да ме изчака да недозавия и да изпусна траекторията".

Вторият инцидент на пилота на Ред Бул се случи при опита на Фетел да го изпревари. Стигна се до контакт, от който Ферари-то загуби повече. Фетел се завъртя и се срина почти до дъното на колоната, което напълно провали шансовете му да се бори за място на подиума.

"На този завой няма как да изпревариш" обясни Макс. "Оставих му място, но той се навря в мен".

Стюардите прецениха, че ситуацията е била състезателен инцидент и не отсъдиха наказание. Верстапен, обаче, сравни сблъсъка със случилото се между двамата през април в Китай в началото на сезона. Тогава заради контакт двата болида се завъртяха, а холандецът получи 10 секунди наказание.

"Не съм аз този, който определя правилата, иначе много наказания щяха да бъдат спестени, но днес се случи почти същото като в Китай. Не се завъртяхме, но той се натресе в мен. Трябваше да е по-внимателен".

VER: "We did a great job!"



Re. RAI collision: "I think I did it in a safe way - I think [the 5-sec pen] was really ridiculous"



Re. VET collison: "You can't overtake at that corner. He under-steered into my car" #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/KBU4GybUcZ