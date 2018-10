След Гран при на Япония Фернандо Алонсо сподели разочарован, че наказанието, което получиха двамата с Ланс Строл, показва колко зле е Формула 1 в момента. Двукратният световен шампион имаше инцидент с младия канадски пилот: Макларънът атакува Уилямса, но Ланс не видя Фернандо, избута го от пистата, след което Алонсо скърати шикана и се върна по-напред. Стюардите наказаха и двамата – Строл за избутването, а Алонсо за съкратената дистанция.

