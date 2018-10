Формула 1 се готви да обяви влизането на Гран при на Виетнам в календара за 2020. Според слуховете сделката е вече сключена и най-вероятно ще бъде официално оповестена през ноември.

Азиатската страна отдавна е във вниманието на собствениците на Ф1 Либърти Медиа, като състезанието ще се провежда на десетина километра извън столицата Ханой, а трасето ще бъде отчасти улично.

Спортният директор на ФИА Чарли Уайтинг посети Виетнам преди Гран при на Япония и сподели, че новата писта със сигурност ще бъде построена.

"Строителните работи още не са започнали, но локацията е набелязана. Работата е в напреднал стадий на дизайн, и доколкото съм осведомен, целта е да са напълно готови за състезание през 2020."

Уайтинг потвърди, че трасето ще бъде частично разположено върху обществени пътища, но ще бъде построена и специална нова част.

