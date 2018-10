Противно на слуховете, Себастиан Фетел заяви, че няма намерение да напуска Ферари, въпреки че титлата за 2018 изглежда недостижима. Неотдавна немецът се хвалеше, че кара най-добрата кола във Ф1 и може да победи Мерцедес и Хамилтън. За съжаление, обаче, в Италия, Сингапур и Япония грешките много зачестиха, а представянето на болида осезаемо отслабна.

Въпреки всичко, Фетел смята, че духът на отбора продължава да е силен. "Няма да напусна Ферари. Аз съм част от отбора, искам това да остане така и нищо друго" каза той, цитиран от Auto Bild.

"Днес, разхождайки се из гаража, намирам усърдната работа на целия екип за силно вдъхновяваща. Тимът действа под пълна пара, а това помага, защото последните седмици бяха особено трудни. Въпреки всичко духът ни не е сломен. Така че ще продължим да се борим, да противостоим и ще видим какво ще ни донесат оставащите състезания".

Освен Фетел, шефът на отбора Мауирицио Аривабене също е под напрежение, защото позицията му става по-нестабилна. Това се подклажда от присъствието на Матиа Биното – човекът, който Серджо Маркионе подготвяше за заместник на Аривабене преди да почине внезапно. Аривабене е свързван с евентуално отиване в управата на футболния Ювентус, но засега той не е коментирал информацията. Относно представянето в Гран при на Япония, шефът на Скудерия заяви:

"След случилото се в квалификацията, тимът и пилотите се бориха силно в състезанието. Подиумът можеше да бъде достижим, но за съжаление заради повреди и по двата болида, финалният резултат беше афектиран. Независимо че сега ситуацията изглежда много тежка по отношение на шампионата, ние ще се борим в следващите стартове и ще се стремим към най-доброто, запазвайки концентрация и решимост".

Vettel: "I will not leave Ferrari, we have potential"- https://t.co/2Y2YU0PbKI #F1