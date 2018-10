Грешката на Себастиан Фетел в Гран при на Япония, която ще му коства борбата за титлата, освен ако не стане чудо, раздели Ф1 обществеността на две. Едните са на мнение, че пилотът на Ферари нямаше друг избор, освен да атакува, и че без риск няма победа. Самият той каза по радиото след карирания флаг, че ако е трябвало да бъде предпазлив, най-добре да си беше останал у дома, вместо да се състезава.

"If I don't go for that gap and the gap was there, might as well stay at home"



