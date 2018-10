Себастиан Фетел има грешен подход към шампионата през 2018. Такова е мнението на бившия шеф и носител на титли с Бенетон и Рено Флавио Бриаторе. Италианецът се присъедини към лагера на критиците, които смятат, че четирикратният световен шампион е на погрешен път.

"Той ще завърши втори" отсече Бриаторе. "Винаги има тънка линия между победителя и първия загубил. Смятам, че тази година Фетел прави прекалено много грешки. Той трябва да се научи, че състезанието продължава 53 обиколки, а не само една. Не е нужно да спечелиш всяко едно състезание, за да бъдеш шампион, а трябва просто да продължаваш да записваш точки.

"Фетел се бори за победа в състезанието, а нещата не стават така".

Бриаторе отбеляза също, че Ферари също правят множество стратегически грешки в последните 3-4 кръга. По този въпрос се изказа и Рос Браун, който сега е спортен директор на Формула 1, но най-важната част от кариерата му бяха годините в Скудерия. Британецът сподели, че е преживял много кризи в червения отбор: "Знам много добре, че сега е времето всички да се вразумят, да се обединят и да гледат напред, вместо да се обвиняват един-друг".

"Неписано правило е във всеки спорт – не само във Формула 1 – че пилотите, инженерите и мениджмънта са заедно и в победите и в загубите. Всеки в Маранело знае това" каза Браун пред Speed Week.

