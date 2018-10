Хелмут Марко набеляза ново име за Торо Росо

В отбора на Торо Росо има още едно свободно място за 2019, тъй като до момента само Даниил Квят е потвърден, като от сегашните пилоти Гасли отива в Ред Бул, а Хартли си тръгва със сигурност. Французинът заслужи повишението със стабилното си представяне през целия сезон, докато новозеландецът не показа необходимите качества за Формула 1.

До момента повечето наблюдатели залагаха на Паскал Верлейн, но сега Хелмут Марко е набелязал ново име според немския Ауто Билд. Става дума за 22 годишния Александър Албън, който се състезава във Формула 2 и е втори в класирането след Джордж Ръсел.

Албън има връзки с Ред Бул от 2012, когато става част от програмата на енергийната напитка за подготовка на млади пилоти. Освен това, пилотът е имал сесии в симулатора за Мерцедес в Бракли тази година.

Възможно е твърдението на немския вестник да е спекулативно, тъй като Албън ще участва във Формула Е с отбора на Нисан, където ще си партнира със Себатиен Буеми. Календарът на електрическите серии има дублиращи се дати със стартовете във Ф1.

Marko adds another name to Toro Rosso shortlist https://t.co/DFgiI9QzIl pic.twitter.com/ALPapefyxw