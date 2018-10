Преимуществото на Верстапен не е, защото е по-голям мъжкар, смята Рикардо

Даниел Рикардо вярва, че изоставането му в квалификациите спрямо неговия съотборник Макс Верстапен опира до по-правилен избор на настройки, а не до по-добро пилотиране. Австралиецът губи с 2 на 13 от своя колега по предно класиране в квалификациите за този сезон. Той признава, че Макс е успял да изцеди по-добро темпо от RB14 в рамките на една обиколка.

"Миналата година не бях доволен от представянето ми в квалификациите" сподели Дани Рик. "В началото на този сезон се надявах, че ще успеем да подобрим нещо в това отношение".

"Не успявам да използвам пълните възможности на колата или пък Макс е надобрял, не знам, но още не съм приключил".

Рикардо е на мнение, че ключът към подобрението не се крие непременно в начина, по който съотборникът му прави своите квалификационни обиколки.

"Честно казано, не омаловажавам направеното от Макс – той със сигурност е много бърз и пилотира добре – но това не означава непременно, че се е показал като по-голям мъжкар в даден завой или нещо подобно".

Рикардо обясни, че изглежда малко изостава в намирането на правилните настройки. След като квалификацията или състезанието е вече отминало, той си дава сметка какво различно е можел да направи, но вече е късно.

"Предполагам, че все още се учим. Но очевидно той се справя по-добре с настройките, отколкото аз".

