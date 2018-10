Уилямс подписаха дългосрочен договор с Джордж Ръсел

Отборът на Уилямс официално обяви подписването на дългосрочен договор с Джордж Ръсел. Младокът, който е юноша на Мерцедес, в момента е лидер в шампионата Формула 2 кръг преди края.

20 годишният британец прави успешен старт на кариерата в картинга, а първата му голяма крачка е през 2014, когато печели от раз шампионата BRDC Формула 4 като пилот на Макларън. Следват два сезона в европейската Формула 3 и победа в шампионата GP3 през 2017. През настоящата година се състезава във Ф2 и е тест и резервен пилот на Мерцедес Ф1.

I've dreamed of this moment for as long as I can remember...



And now I can finally say it - as of 2019, I'll officially be an @F1 driver for @WilliamsRacing!



To everyone who made this possible - thank you, it means the world to me! I can't wait to get started!! #F1 pic.twitter.com/GpO5F6Wwkd