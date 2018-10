ФИА утвърди най-дългия календар във Ф1 заедно с нови правила за 2019

Световният моторспорт съвет на Международната автомобилна федерация (ФИА) официално утвърди календара на сезон 2019 във Формула 1 и се съгласи с техническите и спортните промени, които ще влязат в сила догодина.

Предложението на новите собственици на Формула 1 Liberty Media календарът да съдържа 21 кръга бе прието в Париж. Датите за състезанията не са променяни от предварителния календар, който бе публикуван през август.

