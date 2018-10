Алонсо: всяко състезание е празник, откакто реших да се откажа

Фернандо Алонсо сподели, че откакто обяви оттеглянето си от Ф1, чувства всяко състезание като истински празник. Пилотът на Макларън ще преустанови през 2019 след дълга звездна кариера, започнала през далечната 2001 в Минарди, и донесла му две шампионски титли с Рено. Сега той се наслаждава на всеки старт, независимо, че се намира назад в колоната.

"Нямам търпение да отидем в Остин, да го видя отново, да обикалям с болида" заяви испанецът пред Моторспорт. "Макар и да не сме най-бързите, като погледнете времената в края на сесията, но пък всяка обиколка дава фантастично усещане".

"Не че не обичам повече Формула 1, още обичам болидите, но трябва да спра сега, защото съм вече на 37 и съм постигнал всичките си мечти в този спорт. Сега е подходящо време да се оттегля, защото извън Ф1 има предизвикателства, които силно ме привличат. Искам да спечеля всички знакови състезания в моторните спортове".

Алонсо признава, че раздялата му е трудна, но въпреки това остава критичен към това, в което се е превърнала съвременната Формула 1.

"Този спорт трябва отново да стане интересен. Постнах видео от 2005 и получих 3000 коментара от сорта на "това е Формула 1, в която се влюбих, и каквато в момента тя не е". Така че не само аз съм критичен, а целия свят".

"Една кола от топ 6 може да стартира последна във всяко състезание, да финишира в топ 6 и пак да е затворила с една обиколка този на седма позиция, независимо кой я пилотира. Липсва ни звука на V10 и V8, липсва креативност в стратегиите, различно количество гориво, конкуренция при гумите – така че отиваш в неделя с вълнуващо чувство, че не знаеш какво ще се случи".

Двукратният световен шампион все пак одобрява предвидените от Либърти Медиа промени за 2021, защото е на мнение, че опростяването на правилата ще направи Ф1 по-интересна отново.

