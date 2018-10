Стофъл Вандоорн премина във Формула Е

Пилотът на Макларън Стофъл Вандоорн ще премине във Формула Е след края на сезона във Ф1. Белгиецът подписа с отбора HWA RACELAB. Там той ще бъде съотборник на 37 годишния Гари Пафет, който от своя страна спечели за втори път немския DTM шампионат с отбора на Мерцедес.

Макларън ще имат чисто нов пилотски тандем през 2019, след като младият испанец Карлос Сайнц ще замени ветерана Фернандо Алонсо, а резервата Ландо Норис ще получи титулярно място.

"Стофъл е демонстрирал своя талант не само във Формула 1, но и през 2015 в GP2, където спечели с голяма разлика" отбеляза шефът на HWA Улрих Фриц. Отборът ще дебютира в електрическите серии през сезон 2018/2019. "Щофъл и Гари са двама новобранци във Формула Е, така че заедно ще научим много неща.

Вандоорн ще тества с отбора в Испания, преди да замине за САЩ, където този уикенд предстои състезанието в Остин, Тексас.

