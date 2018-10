Бергер разкри, че Мик Шумахер му напомня на Михаел

Шефът на DTM шампионата и бивш пилот на Формула 1 Герхард Бергер заяви, че Мик Шумахер му напомня на Михаел Шумахер по много начини. Бергер вярва, че Шумахер-младши ще стигне до Формула 1 и там ще продължи да демонстрира перфектната форма, с която си спечели титлата във Формула 3 през уикенда.Синът на легендата на Формула 1 и седемкратен шампион Михаел Шумахер стана шампион във Формула 3 28 години след като това направи баща му. Михаел бе ключовият фактор в картинг кариерата на Мик като дете, както и вдъхновението на Мик за моторспорт бъдеще.

"Много съм щастлив за Мик. Той надделя и спечели титлата преди последното състезание. Щастлив съм и за Михаел и се надявам, че той ще се върне при нас един ден, за да наблюдаваме заедно бъдещата кариера на Мик", сподели Бергер. "Мик не само прилича на баща си, не само има същата поза и походка, но има и ръцете на баща си. Това забелязах тези дни. Най-важното е, че той доказа, че има и състезателните гени на баща си. Докато се представя по този начин, пътят ще го отведе във Формула 1".

