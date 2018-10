Торо Росо имат фаворит за заместник на Хартли във Ф1

F2 race winner Alexander Albon is closing on a drive with Toro Rosso in #F1 next year https://t.co/GGUcXiC3Pu

Александър Албън се е превърнал във фаворит за заместник на пилота на Ф1 отбора Торо Росо Брендън Хартли. Пилотът от англо-тайландски произход вече има договор с Нисан във Формула Е, но съветникът на Ред Бул Хелмут Марко се опитва да постигне споразумение с тях в момента. Днес Албън не се появи на пистата във Валенсия, където бе насрочен тест във Формула Е. В следващите няколко дни се очаква да стане ясно дали Ред Бул ще постигнат консенсус с Нисан.Албън си осигури състезателното място във Формула Е с дългосрочен договор като съотборник на Себастиен Буеми през лятото и напускането му би създало проблеми на отбора в електрическия шампионат.

Албън се състезава във Формула 2 през 2018-а и е част от програмата за млади пилоти на Ред Бул. Освен това, пилотът е имал сесии в симулатора на Мерцедес в Бракли тази година.

Ако преговорите за Албън се окажат успешни, на стартовата решетка догодина той ще срещне конкурентите си от този сезон във Формула 2 Джордж Ръсел и Ландо Норис, които вече си гарантираха Ф1 места за сезон 2019.

