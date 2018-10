Кими Райконен навършва 39 години (видео)

На 17 октомври Кими Райконен навършва 39 години. Кариерата на Ледения във Формула 1 започна през далечната 2001, а от тогава до днес той е уникална фигура в спорта. Известен с непукизм, лаконичност и истинска нестандартност, Айсмен продължава да се състезава без намерение да се отказва скоро, а това е чудесна новина за безбройните му фенове. През лятото излезе биографична книга за него, озаглавена "Непознатият Кими Райконен". Ето няколко любопитни факти от нея:

- Кими никога не си вдига телефона, така че вече дори приятелите му не го търсят

- понякога обича да слуша аудиокниги

- бил намерен да спи гол в леглото на неизвестен актьор на сутринта на първата му медийна поява като пилот на Ферари

- един от близките му приятели твърди, че Кими изобщо не се справя с шофиране в трафик, но все пак остава спокоен

- иска да направи дизайн на обикновен пътнически автомобил

- казва, че пенсионирането няма да му е никакъв проблем, щом дойде време за това

- веднъж бил арестуван от военна полиция, защото го хванали да плува пиян в някаква канавка

- Принцът на Бахрейн организирал издирване на човек, който блъснал Кими в басейн през 2012 и му повредил телефона. Оказало се, че виновникът е приятел на принца и в знак на извинение закарали Кими до вкъщи с частен самолет.

- понякога уринира в колата по време на квалификация, защото не му се чака цял час

- веднъж се опитал да се набута в скенера за багаж в Сингапур, за да се снима, и имал проблеми с охраната

- Кими има дислексия.

