Де Феран обяснява слабия сезон на Макларън

Спортният директор на Макларън Жил де Феран обясни своята версия защо сезонът на тима е толкова слаб като резултати и развитие на колата. Бившият състезател посочи, че причините са множество и разнообразни. На първо място, отборът е имал трудности да установи къде се коренят проблемите по болида за 2018.

"Направихме някои подобрения, но не всички от тях проработиха. След това трябваше да проумеем защо се получава така. Намерихме някои решения, но тъй като в течение на сезона всички бързат да се развият, нямахме всичкото време на света".

В крайна сметка, Макларън са изостанали прекалено много от конкурентите си. Към това се добавя и обстоятелството, че тимът е преместил фокуса на вниманието си най-вече към болида за 2019.

"В Сингапур направихме доста добро състезание, където завършихме на силна седма позиция. Но истината е, че има други писти, които са много трудни за пакета, с който разполагаме в момента".

Sporting director Gil de Ferran on lack of development by @McLarenF1 this year https://t.co/vMfNYiJw0r pic.twitter.com/ACEfozYIgJ