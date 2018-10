Верстапен за 5 обиколки ще свикне с Хонда, смята Гасли

Пилотът на Торо Росо Пиер Гасли вярва, че на неговия бъдещ съотборник в Ред Бул Макс Верстапен ще му бъдат достатъчни 5-6 обиколки, за да свикне с двигателя на Хонда. Естествено, французинът признава, че той ще има преимущество в началото, защото за разлика от Макс вече е свикнал с японския подход, който е по-различен.

"По отношение на пилотирането смятам, че Макс ще свикне с Хонда за пет, максимум шест обиколки. Усещането е различно – как ти отвръща колата, докато си вътре, управляемостта… Когато си толкова добър, колкото е той, не ти отнема много време да привикнеш към тези неща".

Гасли обясни, че извън това, общуването с Хонда също е доста по-различно, защото има културни различия.

"Японската култура е много различна от културата в Европа. По друг начин работят и човек трябва да се настрои за това. По този показател ще имам предимство".

2019 ще бъде трети пореден сезон за Гасли в работата му с Хонда. През 2017 той завърши подгласник в японската Супер Формула с отбора на Муген, задвижван от Хонда.

"При японците уважението е много важно и човек трябва много добре да го разбере. Всичко опира до уважението. Не може да им кажеш, че правят нещо погрешно, или че са на грешен път. Трябва да успееш да им го обясниш и едновременно да ги поведеш в посоката, в която искаш да работят".

Гасли добави още, че с японците не може да се говори толкова директно, колкото с онези, които говорят английски, френски или италиански. Подходът в обясненията според него е изключително важен.

"Ако тръгнеш с тях на нож, тогава нещата със сигурност ще свършат много зле".

Pierre Gasly: ‘It will only take five laps for Verstappen to get used to Honda power.’ - https://t.co/mWLSIdNpmA