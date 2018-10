Леклер ще помага на Фетел, но ако сам не се бори за титлата

Шарл Леклер няма намерение да свири втора цигулка на Себастиан Фетел във Ферари и ще се бори за титлата още от 2019. Изказването на младия талант звучи приповдигнато и може би твърде амбициозно, но от друга страна той разсъждава трезво:

"Във всеки отбор пилотите стартират сезона с еднакъв статус, докато не се стигне до положение, при което единият се бори за титлата, а другият – не. В такъв момент смятам, че е нормално вторият пилот да започне да помага на първия, а аз съм готов да го направя, ако се окажа като втори и без шансове да взема шампионата. Като изключим този сценарий, не смятам да отида там като втори пилот".

Ферари възлагат големи надежди на Леклер и виждат в него бъдещето на Скудерия, но въпреки това той не се чувства недосегаем, ако не успее да оправдае доверието.

"Ако ме питате за напрежението, смятам, че мога да се справя, защото имам психика, която не усеща изобщо напрежение. Много хора казват, че във Ферари става дума за много по-голямо напрежение, но аз съм на мнение, че мога да понеса всичко".

"Гледам да не мисля какво точно очакват хората от мен. Фокусирам се единствено върху себе си и се старая да дам най-доброто, на което съм способен, на пистата. Ще бъде съвсем откровен. Ако не се справям следващата година, трябва да ме махнат, а аз ще ги разбера. Така виждам нещата".

