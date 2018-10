Хамилтън най-бърз в първата тренировка на подгизналата писта в Остин

Люис Хамилтън записа най-бърза обиколка в тежките мокри условия на пистата в Остин през първата свободна тренировка. През нощта силен дъжд наводни трасето, а условията не се подобриха особено и през деня. Най-добрите времена бяха записани с гумите интермедия, а водачът във временното класиране беше със секунда по-бързо от останалите. Той направи едва 6 обиколки, а съотборникът му Валтери Ботас, който остана втори, завърши само 7.

На трето и четвърто място се наредиха двата Ред Була, като Макс Верстапен беше по-бърз от Даниел Рикардо. Ферари заеха пето и шесто място – съответно Фетел и Райконен. Най-бърз от останалите беше Карлос Сайнц младши с Рено, следван от Ромен Грожан с Хаас, двата Заубера и двата Макларъна.

Пилотите отначало пробваха опознавателни обиколки с гуми за мокра писта, докато Нико Хюлкенберг не сложи пръв интермедия. Мокрото трасе създаде доста затруднения за всички, но само Леклер предизвика червен флаг. Той излезе от пистата, а при завръщането си засипа трасето с чакъл.

Стюардите наказаха Себастиан Фетел да стартира с три позиции по-назад в неделя, тъй като се оказа, че е превишил скоростта по време на червения флаг. От повторенията се видя, че Себастиан намалява скоростта си, но съдиите са преценили, че темпото му е останало твърде високо за лошите условия на мокрото трасе.

