Хамилтън не даде шанс на Фетел и спечели квалификацията в САЩ

Люис Хамилтън спечели квалификацията в САЩ за трети пореден път и направи сериозна заявка да спечели шампионата още утре. За целта той трябва да запише минимум 8 точки повече от своя преследвач Себастиан Фетел. Пилотът на Ферари даде второ време на едва 61 хилядни изоставане, но ще стартира пети заради наказание. Макс Верстапен отпадна заради счупено окачване, а най-бърз в средата се оказа Естебан Окон с Рейсинг Пойнт Форс Индия.

Очакванията в първата фаза на квалификацията бяха Ферари да покажат най-добро темпо, тъй като два часа по-рано Фетел и Райконен спечелиха единствената суха тренировка за уикенда. Мерцедес, обаче, бяха най-бързи, а пилотите на Скудерия се наредиха след тях. Даниел Рикардо беше по-бързият от двата Ред Була, а Макс Верстапен остана шести след съотборника си, въпреки че счупи окачване. Седмото време на Пиер Гасли подсказа за силния напредък на Торо Росо с двигателите Хонда.

