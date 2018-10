Кими е доволен, като че ли…

Кими Райконен за пореден път впечатли със спокойствието, което е негова запазена марка, и не показа кой знае колко голямо вълнение от победата в САЩ. 39-годишният финландец би рекорда за най-дълга пауза между две победи, като предишната му беше през 2013 в Австралия. Пилотът на Ферари изпревари Хамилтън на старта в Остин, изпълни добре стратегия с едно спиране в бокса и победи за първи път след цели 113 състезания.

"Добре стартирах, трябваше да натискам здраво и да пазя гумите" обобщи Райконен. "Очевидно съм много по-щастлив, отколкото да завърша втори".

Кими обясни, че в даден момент гумите доста са се износили, но отчете, че и за другите пилоти около него трябва да е било същото. Ключово за победата било постоянството в представянето.

Докато почиваха в стаята на пилотите, Райконен с напълно сериозен тон попита Хамилтън: "Ти спечели ли шампионата?" "Не" отговори Хамилтън без да влиза в повече обяснения, но на Кими и тази информация му беше достатъчна.

RAIKKONEN: "I got a good start, I needed to push hard and look after the tyres... Obviously I'm much happier than finishing second!" #USGP #F1 pic.twitter.com/YWu4tcXBVB