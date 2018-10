Верстапен въодушевен от силното състезание

Макс Верстапен направи ново силно завръщане по време на състезание, като успя да завърши втори, след като стартира едва 18-ти в Остин, Тексас. Пилотът на Ред Бул направи силна серия от изпреварвания, а освен това успешно изпълни своята стратегия, която беше обратна на останалите: започна с гумите софт, а след това премина на по-меките супер софт. При влизането в бокса успешно прескочи Валтери Ботас, а във финалните обиколки успя да удържи позицията си от атаките на Хамилтън.

"Направих добър старт и добра първа обиколка" сподели Верстапен. "Имахме много добро темпо. След като излязох пред Валтери вече контролирахме нашето състезание. Имахме темпо да натискаме, но за съжаление в последните 3-4 обиколки гумите ми съвсем се бяха износили. Все пак съм много щастлив".

Макс сподели, че когато Хамилтън го е атакувал, вече е имал сериозни проблеми със задните гуми. Борбата между двамата беше много оспорвана, но остана чиста, за разлика от миналата година, когато младият холандец беше наказан от стюардите. Тогава той завърши трети, но позицията му беше отнета, и му се наложи да напусне стаята за почивки на пилотите. Този път, обаче, Верстапен се опази от инциденти и се пошегува с Хамилтън и Райконен, че сега вече му е позволено да остане наистина.

