Хамилтън поздрави Райконен и Верстапен за добрата работа

Люис Хамилтън ще трябва да почака поне още една седмица, преди да вдигне своята пета шампионска титла, след като завърши трети в Гран при на САЩ. В началото на състезанието шансовете изглеждаха на негова страна, след като Себастиан Фетел отново изгуби много позиции заради контакт с Даниел Рикардо. Стратегията с две спирания, обаче, го отдалечи от водача в състезанието Кими Райконен.

"Искам да поздравя Кими" каза Люис след надпреварата. "Той свърши страхотна работа, без никакви грешки. Направи чудесен старт и после контролираше състезанието. Верстапен също се справи много добре. Към финала гумите му бяха по-добре от нашите, на нас ни беше трудно".

Хамилтън сподели още радост, че е имало борба, и че трябва да продължат да работят и натискат и за следващото състезание. Той отбеляза, че Ферари пак са се засилили, но все пак той е успял да се качи на подиума.

Люис не беше достатъчно наясно защо стратегията се е променила в движение и са го извикали за гуми по време на виртуална кола на сигурността. Шефът на отбора Тото Волф сподели, че това решение е било погрешно, но в крайна сметка се е получило силно шоу.

HAMILTON: "Congratulations to Kimi, and great job from Max too. This was the best we could do today, and it was great that we got to do some racing" #USGP #F1 pic.twitter.com/DezF3rUtoO