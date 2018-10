Доказах, че още имам място във Ф1, каза Кими

Победата на Кими Райконен в САЩ показа, че той все още има място във Формула 1. Това заяви самият той, след като приключи рекордно дългата пауза между две отделни победи (113 старта), а освен това се нареди до Найджъл Менсъл като най-възрастен победител в Гран при (39 години).

Финландецът често беше обект на критики след завръщането му в Маранело през 2014, тъй като често играеше втора цигулка първо на Фернандо Алонсо, а след това на Себастиан Фетел. Айсмен, обаче, вижда нещата по свой различен начин.

"Очевидно имахме две тежки състезания и аз доказвам някои неща на разни хора" каза Кими. "Може да остарявам, но все още не съм толкова зле. Може би съм ОК за още няколко години".

На въпрос дали победата му в Остин показва, че Ферари е трябвало да го задържат, Ледения отговори, че няма какво да доказва на Скудерия.

"Моето време с Ферари мина, спечелих шампионата с тях. Много състезания спечелихме, а аз като пилот имам нужда от различни предизвикателства, искам други неща и всъщност съм много щастлив там, където отивам".

"То е на 40 минути от дома ми. Със сигурност семейството ми ще бъде щастливо, а аз съм щастлив да бъда със семейството си. Това май е най-хубавото нещо".

Райконен сподели още, че изобщо не е бил разочарован от решението за напускане. Интересувало го единствено какво ще последва за него.

"Достатъчно дълго съм бил във Ф1, за да знам някои неща. Няма значение дали имаш договори или не, нещата се случват по различни причини, но крайният резултат е, че съм много развълнуван за това".

Интересно би било да научим какво ли означава за Кими да бъде развълнуван… Но това вероятно ще остане една от големите мистерии на този свят.

Raikkonen 'very happy' to be leaving Ferrari https://t.co/U9xxeBZXa3 pic.twitter.com/txkrqgtFzV