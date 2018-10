Окон и Магнусен дисквалифицирани в САЩ

Естебан Окон от Форс Индия и Кевин Магнусен от Хаас бяха дисквалифицирани от състезанието в САЩ, тъй като са превишили максимално допустимия горивен поток по време на стартовата обиколка. Окон беше финиширал осми, а Магнусен – девети.

Французинът изрази недоволството си в социалните мрежи: "Да натискаш през цялото състезание, да запишеш добри точки, и накрая да те дисквалифицират заради някаква глупава причина, вероятно е най-гадното чувство изобщо".

Той все пак допълни, че грешката си е на отбора, но те няма да се откажат от борбата. Шефът на отбора Отмар Шафнауер заяви, че отборът не е засякъл проблема по-рано, и че Окон не се възползвал по непозволен начин от нарушението. Според него увеличеният горивен поток се дължи на временен дефект, който дори трудно се отчита, ако не се заровиш прекалено много в техническите данни.

Кевин Магнусен също изрази недоволството си в Туитър: "За съжаление участвахме във Формула Пестене-на-гориво, а не във Ф1. Използвали сме 0.1 кг повече от позволеното за цялото състезание, така че ни дисквалифицират. Но такива са правилата, така че трябва да се оправяме по-добре."

Unfortunately today we were racing in Formula Fuelsaving rather than Formula 1. And we used 0.1kg (!) too much for the whole race so we got disqualified. Those are the rules so we just have to manage better. Car was great though and the pit stop was amazing. On to the next one!