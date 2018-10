Рикардо от яд пробил дупка в стената с юмрук

Даниел Рикардо отпадна от състезание за седми път този сезон, след което е излял гнева си с удар по стената, който оставил дупка. Австралиецът отпадна от четвърта позиция без никаква вина заради повреда в двигателя Рено. В същото време съотборникът му Макс Верстапен стартира 18-ти и завърши втори, което допълнително е изнервило Дани. Очевидно Ред Бул е имал достатъчно скорост за атака на подиума, но Рикардо беше лишен от възможността да се бори.

"Той си изля гнева в стаята, като проби стената с юмрук, което е доста показателно" разказа шефът на отбора Крисчън Хорнер. "Със сигурност смятам да говоря с бъдещите му работодатели по този въпрос. Много е разочароващо да губиш такъв състезател от състезанията в момента."

Отпадането на Рикардо допълнително нажежава и без това крайно обтегнатите отношения между Ред Бул и Рено. Тяхното сътрудничество ще приключи в края на сезона, а от следващия отборът от Милтън Кийнс ще ползва двигателите на Хонда, тъй като иска мотори от производител, който няма собствен тим. Рикардо, обаче, ще продължи да кара Рено, и може само да се надява, че следващата година няма да продължат техническите проблеми.

Daniel Ricciardo has punched a hole in a wall after a power failure forced him to retire from the United States Grand Prix. https://t.co/u0WrxNEb11