Хамилтън ще прегори и ще се оттегли преди да е стигнал Шумахер

Легендата на Формула 1 сър Джаки Стюарт предрича, че Люис Хамилтън ще "прегори" и ще избере да се пенсионира преди да е успял да настигне седемте титли на Михаел Шумахер. Британецът е в очакване да спечели тазгодишния шампионат, който ще бъде пети в неговата кариера и ще го изравни с легендата Хуан Мануел Фанджо. По-високо е само Шумахер.

Хамилтън се надяваше да спечели титлата за 2018 предсрочно още в САЩ, но това не се случи, тъй като Мерцедес нямаха темпото на Ферари и Ред Бул. Освен това единствено Хамилтън в челото избра стратегия с две спирания, което в крайна сметка не се оказа най-доброто решение.

Според бившия съотборник на Люис Нико Розберг, както и според сънародника на британеца Найджъл Менсъл, Хамилтън има потенциала да настигне и дори да задмине по успехи най-великия състезател в историята на Ф1. Сър Джаки Стюарт, обаче, не споделя тяхното мнение. Шампионът за 1969, 1971 и 1973 предполага, че Люис ще загуби енергия много по-рано.

"Навремето ние се състезавахме повече – карахме спортни коли, GT коли, Инди коли – всякакви. Сегашните пилоти имат само по 21 старта на година, но пък трябва да участват в много тестове, длъжни са да се появяват на още много места".

"Както и в останалите спортове – просто прегаряш. И той ще прегрее и ще избере да се оттегли".

Засега Хамилтън има договор с Мерцедес до края на 2020, така че ако спечели и следващите два сезона, ще изравни Шумахер.

