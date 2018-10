Словесна престрелка между Розберг и Хамилтън

Себастиан Фетел подари титлата на Люис Хамилтън тази година според мнението на бившия съотборник на британеца в Мерцедес Нико Розберг. Люис се нуждае само от пет точки, за да спечели предсрочно петия си световен шампионат във Формула 1. Това ще го изравни с легендата Хуан Мануел Фанджо, а единствено Михаел Шумахер има 7.

Сезон 2018 започна с две победи на Фетел, по средата на годината Ферари имаха чувствително превъзходство. След това, обаче, започна поредица от грешки както на Себ, така и на Скудерия като цяло. Шампионът за 2016 Розберг се изказа критично за начина, по който сънародникът му е изпуснал шампионата.

"Всичко е въпрос на постоянство, а той направи точно обратното" отбеляза Нико. "И той и отборът бяха много разпилени в последните месеци. До лятото всичко изглеждаше предрешено – Фетел щеше да спечели шампионата, но след това той тръгна в точно обратна посока и загуби тоталната доминация. Това е резултат от грешки, а по този начин никога не можеш да биеш Люис, защото той просто не бърка."

Тези думи на Розберг очевидно засегнаха Хамилтън, защото отдават по-голямо значение на пропуските на Фетел, отколкото на постиженията на британеца. "Виждам как много хора говорят, че титлата ни била подарена, а това отрича работата, която свършихме аз и екипа" каза Люис.

"Когато спечелих първия си шампионат, един от предишните шампиони каза, че става по-трудно да спечелиш втори. Всеки следващ път става по-трудно и по-трудно, въпреки че ти се подобряваш".

"Този шампионат е една от най-щастливите ми години, предвид всичко, което срещнах. Ще бъда най-горд с него".

