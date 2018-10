Пак позволиха на Мерцедес да използват новите колела в Мексико

Мерцедес получиха още едно официално позволение да използват новите си задни колела по време на уикенда в Мексико. Отборът се презастрахова с нов въпрос към стюардите, въпреки че имат одобрението на ФИА още преди миналото състезание. Новото в колелата са допълнителни дупки в джантите, които служат за по-добро охлаждане.

Тимът е отправил запитване дали промененият дизайн на джантите нарушава регулациите на Ф1. Конкретният въпрос е бил дали дупките може да се приемат за елемент с аеродинамична функция, тъй като пропускат потока на горещия въздух. Правилата забраняват да има подвижни аеродинамични елементи.

Становището на стюардите е, че джантите са легални, но ако се запазят в сегашния си вид. Наблюдателите си запазват правото да направят нова проверка и да променят мнението си, ако евентуално дупките бъдат разширени и се появи по-значим ефект върху аеродинамиката на болида.

Тъй като се очаква Хамилтън да спечели титлата при пилотите още тази неделя, изглежда Мерцедес искат да свалят до минимум риска от евентуални протести срещу новите колела от страна на Ферари. Люис се нуждае само от 5 точки. В класирането при отборите Мерцедес също имат стабилна преднина от 66 точки пред Скудерия, но на теория все още има шанс нещо да се обърка за тях.

