Ред Бул: партньорството с Хонда вече е по-силно, отколкото с Рено

Партньорството на Ред Бул с Хонда вече е по-силно, отколкото с Рено, твърди шефът на отбора Крисчън Хорнер. Бързият напредък с Торо Росо през 2018 предизвика интереса на опонентите, а настроението в тима на енергийната напитка е приповдигнато и оптимистично за следващия сезон.

"Вече е по-силно" каза Хорнер. "Много по-интегрирани сме". Той допълни, че щом Ред Бул стане заводски отбор на Хонда, цялата динамика и всички усилия ще бъдат насочени към общото развитие. "През последните години отношенията ни с Рено бяха много обтегнати. С Хонда е много различно, защото с тях ние не сме просто клиенти с пари, а истински партньори в отборен и технически аспект".

"По време на цялата ни кариера с Рено сме били клиенти. През 2011-2012, когато беше върхът на обдухването на изпускателните тръби, интеграцията между двигател и шаси беше много силна. Тя силно намаля до 2014-2015, а през 2016, когато вече си имаха свой собствен отбор, направо спря".

"През 2019 ще има промяна в правилата и някои отбори ще се справят добре, а други ще закъсат. Надяваме се да сме от първите…"

Share this article on Facebook Twitter LinkedIn Email Red Bull says its partnership with Honda is already "way stronger" than with Renault, as its excitement grows about what could be possible for 2019. #RedBull https://t.co/0P07Z2Ktx9