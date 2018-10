Верстапен изведе Ред Бул в челото след първата тренировка в Мексико

Макс Верстапен с Ред Бул беше най-бърз в първата свободна тренировка от уикенда за Гран при на Мексико. Втори остана неговият съотборник Даниел Рикардо, а трети и четвърти с повече от секунда изоставане се подредиха Карлос Сайнц младши и Нико Хюлкенберг с Рено. Изглежда двигателите на Рено имаха предимство пред конкуренцията при специфичните условия с висока надморска височина в Мексико.

