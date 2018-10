Верстапен отново най-бърз, но получи повреда във втората сесия

Макс Верстапен отново беше най-бърз и във втората свободна сесия в Мексико, но неговият Ред Бул получи повреда и угасна напълно на пистата минути преди края. Даниел Рикардо пак беше втори, а преднината на тима се запази голяма – цяла секунда пред третия Карлос Сайнц с Рено. Съотборникът му Нико Хюлкенберг остана пети, тъй като Себастиан Фетел успя да изравни темпото им и да се вклини между тях на четвърто място.

YELLOW FLAG: 8 MINS TO GO IN FP2



Loss of power for @Max33Verstappen and his session is over



He leaves the track in P1 on the timesheets #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/1MpIEF3Nl0