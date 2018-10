Рикардо изненада Верстапен и стартира пръв, Хамилтън трети, Фетел четвърти

Ред Бул окупираха първия ред за утрешното Гран при на Мексико, а от втори ще стартират водачът във временното класиране Люис Хамилтън и неговия преследвач Себастиан Фетел. След като през трите тренировъчни сесии най-бърз беше Макс Верстапен, в квалификацията Даниел Рикардо успя да го изпревари на самия финал. Ако тази формация се запази, Хамилтън ще бъде най-облагодетелстван, защото ще грабне титлата още утре. За да не се случи това, Люис трябва да се срути поне 4-5 места назад, а Себ да спечели…

RICCIARDO: "Monaco's the only place I've ever done it before... I think it was really close with Max, a few thousandths!" #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/XEeSaEeqJt — Formula 1 (@F1) 27 октомври 2018 г.

След като в петък времето беше горещо, в събота сутринта беше валяло, а за квалификацията беше по-мрачно и хладно. Това облагодетелства големите отбори, които извадиха по-добро темпо, за разлика от първия ден. Ред Бул продължиха да доминират и в първата част на квалификацията, но вече с много по-малка преднина. При първите излизания всички бяха с гуми хиперсофт, докато единствено Мерцедес ползваха ултрасофт. За вторите излизания Хамилтън и Ботас "обуха" най-меките смеси и изненадващо прескочиха Ред Бул и оглавиха класирането. Във втората фаза успяха да намерят място и двата автомобила на Заубер. Ериксон беше по-бърз от Леклер, а Хартли – от Гасли, нещо, което рядко се вижда и при двата отбора. Под чертата останаха пилотите на Хаас, разделени от Стофъл Вандоорн с Макларън, и двойката на Уилямс.

Bottas is back



The Finn jumps to the top of the screens with a 1:15.580



Teammate Hamilton joins him at the top in second#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/qB5fV1ocgn — Formula 1 (@F1) 27 октомври 2018 г.

Втората част на квалификацията беше още по-оспорвана, а лидерите се подредиха в две групи Ред Бул-Мерцедес-Ферари, като в по-бързата група бяха Верстапен, Хамилтън и Фетел, а съотборниците им бяха по-бавни: Рикардо – Ботас – Райконен. След тях се наредиха двете коли на Рено и изненадващо – и двата Заубера, за сметка на Форс Индия с Окон и местния любимец Чеко Перес. Под чертата останаха още Алонсо и Хартли, а Гасли не излезе да хаби гуми, защото утре така или иначе ще стартира последен заради смяна на двигател.

Третата фаза предложи още оспорвани обиколки, като Верстапен беше поредният, който постави нов рекорд и окупира първото място. Съперниците му не успяха да намерят скоростта, с която да го изпреварят, с изключение на неговия съотборник Даниел Рикардо. Буквално до последните секунди Макс изглеждаше абсолютно недостижим, но Дани направи феноменална обиколка, постави нов рекорд и грабна полпозишъна. По радиото Рикардо крещеше от радост – тази година той записа цели 7 отпадания. Дали ще пие утре от обувката си – ще разберем утре вечер от 22:10.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯТА ЗА ГРАН ПРИ НА МЕКСИКО МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК