Кубица има вариант за Ферари

Роберт Кубица може да получи възможност да остане във Формула 1, след като се заговори, че Ферари обмислят неговата кандидатура за заместник на Даниил Квят. Руснакът подписа с Торо Росо за 2019, така че позицията на тест пилот в симулатора на Скудерия ще се оваканти. Според Motorsport Кубица е говорил с Маурицио Аривабене в Мексико за потенциална сделка.

По принцип приоритет за полския пилот е да си намери място на стартовата решетка, като Уилямс са единствената реалистична възможност. Роберт беше резервен и тест пилот за тима през настоящата година, след като Сергей Сироткин беше предпочетен за титуляр.

Според слухове в Полша финансовият гръб на Кубица се е оттеглил, което драстично намалява шансовете му да се състезава за Уилямс. Ако той все пак се присъедини към Скудерия, това ще бъде девет години след като се надяваше да стане техен състезател.

