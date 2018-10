Ферари не подкрепят достатъчно Фетел, смята Бърни Екълстън

Бившият собственик на Формула 1 Бърни Екълстън изказа мнение, че Ферари не подкрепят достатъчно своя пилот Себастиан Фетел. Според него немецът е загубил борбата за титлата тази година, защото не получава нужната подкрепа, докато Мерцедес стои зад Люис Хамилтън на 100%.

"Хамилтън не му се налага да се тревожи за нищо в мерцедес. Всичко е перфектно по отношение на тях" каза Екълстън. "Ферари можеха и да успеят, но там е набъркана много политика, и Себастиан не получи от тима подкрепата, която му беше необходима. Мисля, че го оставиха съвсем сам".

Бърни посочи, че проблемите на Ферари лесно могат да се проследят до смъртта на Серджо Маркионе, който почина през юли в седмицата на Гран при на Унгария.

"Смятам, че много неща се промениха след това. Той беще силен и уважаван човек и сега на тях им липсва неговото ръководство. Те сами трябва да си преценят дали сегашния мениджмънт е добър. Не съм аз този, който трябва да го каже".

