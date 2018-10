Гледайте на живо ГП на Мексико – Хамилтън очаква петата си титла

Тази вечер всички погледи са вперени в голямата звезда на Мерцедес Люис Хамилтън въпреки вчерашния полпозишън, спечелен от Даниел Рикардо от отбора на Ред Бул. Австралиецът напуска тима, който му даде път във Формула 1, и ще направи всичко по силите си да спечели днес, което автоматично би означавало пета световна титла в кариерата на Хамилтън. Втори е Макс Верстапен, който бе най-бързият пилот и в трите свободни тренировки, но бе победен от съотборника си Рикардо в най-важния момент на квалификацията. Очертава се битка за победата днес между двамата пилоти на Ред Бул, което предполага напълно непредсказуемо състезание.

Люис стартира от трета позиция, което допълнително му дава огромно предимство пред единствения му съперник за титлата Себастиан Фетел. От четвърта стартова позиция германският пилот на Ферари, който има само математически шансове за своя пета титла тази година, няма какво да губи и ще пробва да направи състезанието на Хамилтън днес поне малко по-напрегнато.

TO LAP 1



На старта много силно потеглиха и двата болида на Мерцедес. Хамилтън от трета позиция успя да се справи с Рикардо, след като това бе направил и съотборникът му в Ред Бул Верстапен, който от второ място успя да поведе колоната.В по-задни позиции Фетел остана блокиран от борещите се пред него пилоти в тройката и загуби четвъртата си позиция от втория пилот на Мерцедес Валтери Ботас. Себастиан обаче веднага контраатакува агресивно и успя бързо да се справи с Валтери, връщайки си четвъртата позиция.

Така в 5-ата обиколка колоната се води от Верстапен, следван от Хамилтън и Рикардо. Четвърти е Фетел, пети Ботас, а Райконен шести.

В 6-ата обиколка състезанието приключи за Фернандо Алонсо. Испанската звезда напуска Формула 1 след двата последни старта от сезона и за съжаление днес не успя да стигне до финала в Мексико.

В 13-ата обиколка първи от лидерите в бокса за смяна на гуми минаха Хамилтън и Рикардо. Двамата се върнаха на трасето в същия ред и така британецът не позволи на Даниел да го прескочи в бокса.

В 14-ата обиколка и лидерът на колоната Верстапен спря в бокса. Холандецът се върна на трета позиция, но и двата болида на Ферари пред него не са сменяли гумите си.

В 18-ата обиколка в бокса от лидерската позиция най-сетне влезе Себастиан Фетел. Четирикратният световен шампион се върна на пистата отново на четвърта позиция, на която се движеше и преди първите спирания за лидерите. Кими Райконен също последва съотборника си в Скудерия и смени най-късно гумите си от пилотите в топ пет.

