Ужасно състезание, каза Хамилтън с широка усмивка

Новият петкратен световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън определи като ужасно състезанието, което му донесе така желаната титла. Пилотът на Мерцедес направи това кратко обобщение с широка усмивка на лицето, наслаждавайки се на неповторимата емоция.

"Много странно се чувствам. Искам преди всичко да благодаря на феновете. Благодаря и на отбора. Както казах по радиото, шампионатът не беше спечелен тук, а преди това с цялата усърдна работа през сезона. Благодаря на всички, които имаха принос за победата. Обичам Мерцедес откакто бях на 13 години. Фанджо го е направил с Мерцедес, сега и аз, така че чувството е свръхестествено".

Хамилтън завърши четвърти в Мексико, което му беше предостатъчно, за да подпечата петия си спечелен сезон във Ф1. Единствено ако Фетел беше завършил първи в Мексико, а Люис осми или по-назад, тогава празникът щеше да бъде отложен.

Британецът сподели, че състезанието е било трудно. "Направих добър старт, после не знам какво стана. Имахме проблеми с гумите и просто се постарах да завърша".

"Благодарен съм на всички, особено на семейството ми. Нямаше да съм тук, ако не бяха те и направеното от баща ми. Чувството е невероятно".

