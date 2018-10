Фетел: Люис беше по-добрият през този сезон

Себастиан Фетел направи силно състезание в Мексико, като стартирайки от четвърта позиция успя да завърши втори с много изпреварвания и добра работа с гумите. За съжаление, той нямаше как да попречи на Люис Хамилтън първи да грабне своята пета шампионска титла. За пилота на Ферари беше тежък ден, но той показа истинско спортсменство и дух като отиде да прегърне и поздрави своя най-силен опонент след финала.

"Очевидно не беше лесен ден. Поздравления за Люис и неговия отбор, те свършиха страхотна работа през цялата година. Просто трябва да приемем този факт и да ги поздравим. Щеше ми се да съм все още в борбата, но случаят не е такъв."

На въпрос кога точно са изпуснали сезона, при положение, че имаха най-бързата кола, Фетел заяви, че ще остави този анализ на феновете, след което отиде да поздрави Хамилтън.

"Той кара страхотно през цялата година и беше по-добрият от нас двамата. Победа номер 5 е нещо невероятно. Поздравих го, пожелах му да продължи да натиска и догодина, и че ще се състезаваме отново".

Шефът на Ферари Маурицио Аривабене също се присъедини към поздравленията.

"Първо искам да поздравя Люис Хамилтън. Следващата година се надявам да се представим по-добре, трябва да се представим по-добре. Добрата новина е, че шампионатът при конструкторите все още не е приключил, а ние не се отказваме до последно".

VETTEL: "Not an easy day, congrats to [Lewis] and his team, they did a superb job. I would have loved to hang in there a bit longer, but obviously it wasn't the case" #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/WSolZKlQyq