Рикардо подозира саботаж в Ред Бул

Търпението на иначе усмихнатия Даниел Рикардо се изчерпа напълно след като отпадна за осми път този сезон. В Мексико беше особено неприятно, тъй като той се движеше втори с добро темпо, но получи механична повреда едва 9 обиколки преди финала. Австралиецът намекна, че може да си тръгне от отбора още преди двата последни старта за годината, защото му е дошло до гуша.

"В неделя се случват разни неща, за които нямам обяснение. Колата… нека Гасли да я кара, аз приключих" заяви бесен Рикардо, едва сдържайки емоциите си. Дани спомена французина от Торо Росо, тъй като той ще го замести в Ред Бул през 2019. Австралиецът, който ще пилотира за Рено следващия сезон, сподели, че се чувства напълно безпомощен.

"Просто поредният проблем с колата. От много време не съм имал чист уикенд".

Отпадането на Рикардо беше осмо за сезона, като в пет отделни случая причините бяха свързани с двигателя. Даниел стана особено критичен след като вече гледа към преместването си в Рено. Той обяви новината по време на лятната пауза и случайно или не, след това не успя да финишира в четири от седем надпревари. За сравнение, неговият съотборник Макс Верстапен има само три отпадания, като всичките се случиха преди лятото.

Изглежда конспиративно и наивно да се смята, че всичко това е станало нарочно, но след толкова много проблеми е нормално Рикардо да има подобни подозрения, особено в момент на силни негативни емоции.

