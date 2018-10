Хамилтън не е приключил със световните титли, смята Алонсо

Световният шампионат във Формула 1 за 2018 още не е приключил официално, но Фернандо Алонсо предрича шеста титла за Люис Хамилтън през следващия сезон. Пилотът на Мерцедес подпечата своята пета на миналото състезание в Мексико. Той завърши четвърти, което му беше напълно достатъчно, за да бъде недостижим от преследвача Фетел в оставащите два старта за годината.

Петият спечелен шампионат изравнява Хамилтън с легендата Хуан Мануел Фанджо, а повече от него – седем – има само най-успешния за всички времена Михаел Шумахер. Фернандо Алонсо не се наема да каже, дали Люис ще настигне рекорда на Шумахер, но е сигурен, че британецът не е приключил още.

"Трудно е да се правят сравнения в различни времена и ери от Формула 1" каза Алонсо. "При някои шампионати се бориш до последното състезание, други пък ги печелиш срещу своя съотборник. Всъщност, Люис изгуби един такъв от Нико Розберг. Но той е един от най-добрите, така че трябва да е доволен. И смятам, че още не е приключил."

"Следващата година той пак ще стартира като фаворит за титлата, което е хубаво".

Алонсо подчерта, че Хамилтън все пак е облагодетелстван, защото е имал най-добрата кола на стартовата решетка – нещо, от което всеки пилот се нуждае, за да се бори за челото.

"Мисля, че всички можем да бием в шампионати както Люис или Себастиан, който спечели четири поредни, като имаше половин или цяла секунда преднина пред втората кола".

"Това беше правилното време и правилният момент в правилната кола. Трябва да бъдеш в такава позиция, за да можеш да спечелиш множество шампионати".

